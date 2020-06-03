Российские наёмники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки российские наёмники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-ценре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в среду.

Обстрелы украинских позиций осуществлялись из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм, минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применялись неуправляемые ракетные снаряды.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки российскими наёмниками были использованы артиллерийские системы 152-го калибра и 82-мм минометы.

Неподалеку Павлополя режим прекращения огня был нарушен дважды: утром из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а с наступлением темноты, кроме этого, еще применялись неуправляемые ракетные снаряды и стрелковое оружие.

У Богдановки противник задействовал 82-мм минометы, а рядом с Марьинкой - снайперское оружие.

Украинские позиции Водяного были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по украинским позициям в районе Майорска, Новозвановки и Хутора Вольного российские наёмники на Донбассе вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 2 июня был уничтожен один российский наёмник.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – констатировали в штабе.