На Столичном шоссе частично ограничат движение с 3 по 7 июня

Со среды, 3 июня, частично ограничат движение на Столичном шоссе в районе ст. м. "Выдубичи", сообщили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"На Столичном шоссе специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут ремонтировать трубопровод. Работы начнут в ночь на среду 3 июня. По предварительным планам, ремонт продлится до 7 июня. Впрочем, точное время будет известно после оценки масштабов замены трубопровода", – сказано в сообщении на сайте КГГА.

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено в 2 крайних левых полосах.

Чиновники уточнили, что работать тепловики вблизи развязки возле ст. м. "Выдубичи" в направлении выезда из города.