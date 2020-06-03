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07:06 03.06.2020

ГБР сообщил о подозрении должностному лицу Нацполиции Винницкой области подозреваемому в растрате более 1 млн грн

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ГБР сообщил о подозрении должностному лицу Нацполиции Винницкой области подозреваемому в растрате более 1 млн грн

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении должностному лицу Нацполиции в Винницкой области подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и растрате госсредств на более 1 млн грн.

Как сообщается на сайте ведомства во вторник, следователи территориального управления ГБР, расположенного в г.Хмельницком, сообщили о подозрении одному из начальников отделения ГУ Национальной полиции в Винницкой области. Правоохранитель подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.3 и ч.5 ст.191 УК Украины).

Следствием установлено, что в течение 2018 подозреваемый, находясь в сговоре со своим руководством и работниками двух предприятий, перечислял бюджетные средства для проведения сервисного обслуживания и ремонта служебных автомобилей, который фактически не выполнялся.

"Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 1 млн 97 тыс грн", – сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи ГБР устанавливают причастность других лиц к совершению указанного преступления.

Теги: #гбр #полицейский #растрата #подозрение
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