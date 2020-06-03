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06:02 03.06.2020

Движение по ул.Архипенко в Киеве частично ограничат 3 июня

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Движение по ул.Архипенко в Киеве частично ограничат 3 июня

Движение по ул.Архипенко в Киеве частично ограничат в среду, 3 июня, с 8.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами, сообщили в Киевской горсгосадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"3 июня на ул. Архипенко частично ограничат движение с 8:00 до 17:00… на улице Архипенко завершается средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке между ул.Иорданской и просп. Героев Сталинграда", – сказано в сообщении на сайте КГГА.

Во время работ движение будет частично ограничено.

В КГГА добавили, что КК "Киевавтодор" просит прощения за неудобства".

Теги: #киев #ограбление #движение
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