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03:38 03.06.2020

На одесского бизнесмена, подозреваемого в злоупотреблениях на таможне, возложили обязанности

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На одесского бизнесмена, подозреваемого в злоупотреблениях на таможне, возложили обязанности

Высший антикоррупционный суд возложил обязанности, предусмотренные ч.5 ст.194 УПК Украины, на одесского бизнесмена, которого подозревают в организации растаможивания импортируемых товаров по заниженным ценам, их выполнение обеспечено залогом.

По информации пресс-службы суда, опубликованной на официальной странице в Фейсбук, 2 июня следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и положил на подозреваемого обязанности: являться по первому вызову; не отлучаться из Одессы и Одесской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства и / или работы; воздерживаться от общения об обстоятельствах производства с кем-либо, кроме детективов, прокуроров и своих адвокатов, а также сдать на хранение документы, позволяющие выезд за границу.

Срок действия обязанностей - до 2 августа включительно.

Также сообщается, что полный текст постановления будет объявлен 5 июня в 15:20.

По версии следствия, одесский бизнесмен организовал схему, к которой были привлечены чиновники ДФС и таможни, по растаможиванию импортируемых товаров.

Теги: #бизнесмен #вакс #обязанности
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