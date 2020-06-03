На одесского бизнесмена, подозреваемого в злоупотреблениях на таможне, возложили обязанности

Высший антикоррупционный суд возложил обязанности, предусмотренные ч.5 ст.194 УПК Украины, на одесского бизнесмена, которого подозревают в организации растаможивания импортируемых товаров по заниженным ценам, их выполнение обеспечено залогом.

По информации пресс-службы суда, опубликованной на официальной странице в Фейсбук, 2 июня следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и положил на подозреваемого обязанности: являться по первому вызову; не отлучаться из Одессы и Одесской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства и / или работы; воздерживаться от общения об обстоятельствах производства с кем-либо, кроме детективов, прокуроров и своих адвокатов, а также сдать на хранение документы, позволяющие выезд за границу.

Срок действия обязанностей - до 2 августа включительно.

Также сообщается, что полный текст постановления будет объявлен 5 июня в 15:20.

По версии следствия, одесский бизнесмен организовал схему, к которой были привлечены чиновники ДФС и таможни, по растаможиванию импортируемых товаров.