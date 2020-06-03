Псевдосоветник главы Офиса Президента предстанет перед судом за получение $100 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности

В суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении представителя общественной организации, который представляясь "советником" главы Офиса президента Украины получил $100 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности чиновника госпредприятия, сообщили в Государственнном бюро расследований.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении представителя общественной организации. Он обвиняется в получении $100 тыс. мошенническим путем, связанным с законченным покушением к подстрекательству лица на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение таким лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду любого действия с использованием предоставленной ей власти или служебного положения (ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.27 ч.3 ст369 УК Украины)", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Следствием установлено, что представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. Таким образом псевдосоветник требовал и получил от гражданина $100 тыс. за решение вопроса непривлечение к уголовной ответственности по результатам проверки предприятия Госаудитслужбой.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.