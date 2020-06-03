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01:40 03.06.2020

После окончания карантина возникнет необходимость в новом конкурсе на должность главы НСЗУ – экс-глава

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После окончания карантина возникнет необходимость в новом конкурсе на должность главы НСЗУ – экс-глава

После окончания карантина может возникнуть необходимость в новом конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), считает принимающий участие в доборе на должность главы НСЗУ экс-глава этой службы Олег Петренко.

"Современная политическая элита, которая представлена, в том числе и министром здравоохранения, очень умело  пользуется законодательством, измененным из-за COVID-19, которые разрешило избегать соревновательной, открытой и честной процедуры и проводить на  соответствующие должности людей, которые бы ни при каких условиях не прошли бы полноценный конкурс", - сказал он журналистам во вторник после собеседования с министром здравоохранения Максимом Степановым.

Петренко считает, что в результате добора, который проводится в настоящее время, "будем иметь временного руководителя, который, возможно будет избран из людей, которые не прошли соответствующую процедуру".

Он подчеркнул, что проводимый по упрощенной из-за карантинных ограничений процедуре добор на должность главы НСЗУ может крайне негативно отразится на функционировании системы здравоохранения в УКраине.

"Пренебрегая реальным конкурсом мы можем потерять те достижения, которые есть, потому, что НСЗУ – это ключевой орган, который отвечает за организацию того, что все называют медреформой и основную ее часть – реализацию государственных медгарантий", - сказал он.

 Петренко отметил, "скоро заканчивается карантин, карантинные ограничения смягчаются и можно будет для легитимации руководителя НСЗУ, которая отвечает за большую часть бюджета здравоохранение, все-таки выбрать его в ходе открытого, соревновательного честного конкурса, который будет легитимным и перед лицом каждого гражданина, и перед лицом каждого члена команды НСЗУ".

В свою очередь, и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан отметила, что проводимый добор не отразился на операционной деятельности Нацслужбы.

"НСЗУ работает как работало, ничего не останавливается, не меняется. У нас беспрерывный операционный процесс, проводится контрактирование, оплаты, общение с госорганами. Я сейчас являюсь руководителем НСЗУ и подписывают все документы до того момента, пока не появится новые руководитель. Согласно процедуре, по который я была назначена исполняющей обязанности, я остаюсь заместителем главы НСЗУ после того, как с меня снимаются обязанности врио главы НСЗУ", - сказала она.

Как сообщалось, во вторник состоялось собеседование министра здравоохранения Максима Степанова с частью из 17 допущенных к собеседованию участников добора на должность главы НСЗУ. Собеседование проходило дистанционно в режиме видеоконференции на платформе Zoom.

Новый конкурс был объявлен после заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что по итогам состоявшегося в начале января конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.

Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.

Команда НСЗУ призвала президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова содействовать проведению открытого и прозрачного конкурса на главу НСЗУ и не допустить внеконкурсного назначения на эту должность.

В свою очередь в посольстве США в Украине отметили важность того, чтобы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оставалась независимым органом, и о готовности продолжать партнерство с правительством Украины для укрепления независимости таких институтов, как НСЗУ. Со своей стороны посольство Великобритании заявило о поддержке второго этапа медреформы, независимости НСЗУ и о готовности сотрудничать с правительством Украины, пока выполняются обязательства реформы.

Теги: #нсзу #руководство #мнение
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