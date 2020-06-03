В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 92 тыс. человек, более 7,3 тыс. скончались

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 92 тыс. 151 человека, 7 тыс. 344 умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

За две недели количество инфицированных увеличилось более чем на 20 тыс., скончавшихся - свыше 2 тыс. человек.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано около 51,4 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - 28,7 тыс. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта - около 7 тыс., в Британской Колумбии - более 2,5 тыс.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - 4661 и 2293, соответственно. Наибольший прирост смертности от коронавируса наблюдается в Квебеке.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался в начале апреля. По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.

В настоящее время тестирование на коронавирус прошли почти 1 млн 721 тыс. человек, из которых более 1,6 млн дали негативный результат.

Единственная административная единица Канады, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, - это северная и наименее населенная территория Нунавут. Кроме того, в последние дни не зафиксировано ни одного заболевания в атлантических провинциях Остров Принца Эдварда, Нью-Брансуик, а также в Северо-Западных территориях, Нунавуте и приграничной с Аляской территории Юкон.