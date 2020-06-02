Китай затягивал с предоставлением информации о коронавирусе в ВОЗ в январе

Китай не сразу предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) важную информацию о коронавирусе в январе этого года, и в организации были этим недовольны, сообщает Associated Press со ссылкой на собственные данные.

"Китайские правительственные лаборатории обнародовали геном только после того, как другая лаборатория опубликовала его 11 января на сайте, посвященном вирусологии... И даже тогда Китай как минимум две недели не спешил предоставить подробную информацию ВОЗ о состоянии пациентов и случаях заражения", - отметило агентство со ссылкой на записи внутренних бесед в ВОЗ, попавших в распоряжение AP.

"У нас слишком мало информации. Ее очевидно недостаточно, чтобы тщательно планировать", - говорила тогда на одной из встреч американский врач-эпидемиолог Мария ван Керкхов.

"Сейчас мы в той ситуации, когда они (Пекин - ИФ) дают нам информацию за 15 минут до того, как она появится на (китайском телевизионном канале - ИФ) CCTV", - заявлял на другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае. По его мнению, специалисты такую информацию должны получать гораздо раньше.

При этом в то время в своих официальных заявлениях ВОЗ благодарила Китай за быструю реакцию на вспышку коронавируса, а также за "немедленное предоставление генома вируса". Также ВОЗ тогда заявляла, что работа Китая и его приверженность к прозрачности "очень впечатляют и выше похвал", отмечает агентство. На самом деле сотрудники ВОЗ испытывали сильную фрустрацию в связи с тем, что у них нет необходимой информации для борьбы с вирусом, подчеркивает AP.

Агентство сообщает, что чиновники в ВОЗ, вероятно, публично хвалили Китай, потому что хотели получить больше информации от руководства этой страны. В то же время эксперты ВОЗ искренне полагали, что китайские ученые проделали большую работу по расшифровке генома вне зависимости от того, что китайское руководство медлило с предоставлением информации ВОЗ о вирусе.

Также агентство отмечает, что в ходе встреч в январе сотрудники ВОЗ обсуждали, как "нажать на Китай", чтобы получить подробную информацию о пациентах и не вызвать гнев руководства страны, опасаясь потери доступа к информации в противном случае.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской". Он обвинил ВОЗ в том, что Китай полностью контролирует эту организацию.