События

23:45 02.06.2020

Китай затягивал с предоставлением информации о коронавирусе в ВОЗ в январе

2 мин читать
Китай затягивал с предоставлением информации о коронавирусе в ВОЗ в январе

Китай не сразу предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) важную информацию о коронавирусе в январе этого года, и в организации были этим недовольны, сообщает Associated Press со ссылкой на собственные данные.

"Китайские правительственные лаборатории обнародовали геном только после того, как другая лаборатория опубликовала его 11 января на сайте, посвященном вирусологии... И даже тогда Китай как минимум две недели не спешил предоставить подробную информацию ВОЗ о состоянии пациентов и случаях заражения", - отметило агентство со ссылкой на записи внутренних бесед в ВОЗ, попавших в распоряжение AP.

"У нас слишком мало информации. Ее очевидно недостаточно, чтобы тщательно планировать", - говорила тогда на одной из встреч американский врач-эпидемиолог Мария ван Керкхов.

"Сейчас мы в той ситуации, когда они (Пекин - ИФ) дают нам информацию за 15 минут до того, как она появится на (китайском телевизионном канале - ИФ) CCTV", - заявлял на другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае. По его мнению, специалисты такую информацию должны получать гораздо раньше.

При этом в то время в своих официальных заявлениях ВОЗ благодарила Китай за быструю реакцию на вспышку коронавируса, а также за "немедленное предоставление генома вируса". Также ВОЗ тогда заявляла, что работа Китая и его приверженность к прозрачности "очень впечатляют и выше похвал", отмечает агентство. На самом деле сотрудники ВОЗ испытывали сильную фрустрацию в связи с тем, что у них нет необходимой информации для борьбы с вирусом, подчеркивает AP.

Агентство сообщает, что чиновники в ВОЗ, вероятно, публично хвалили Китай, потому что хотели получить больше информации от руководства этой страны. В то же время эксперты ВОЗ искренне полагали, что китайские ученые проделали большую работу по расшифровке генома вне зависимости от того, что китайское руководство медлило с предоставлением информации ВОЗ о вирусе.

Также агентство отмечает, что в ходе встреч в январе сотрудники ВОЗ обсуждали, как "нажать на Китай", чтобы получить подробную информацию о пациентах и не вызвать гнев руководства страны, опасаясь потери доступа к информации в противном случае.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской". Он обвинил ВОЗ в том, что Китай полностью контролирует эту организацию.

Теги: #коронавирус #воз #китай #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:06 02.06.2020
Открытие КПВВ "Станица Луганская" следует отложить из-за большого количества случаев COVID-19 на неподконтрольной территории области - ОГА

Открытие КПВВ "Станица Луганская" следует отложить из-за большого количества случаев COVID-19 на неподконтрольной территории области - ОГА

20:42 02.06.2020
Число жертв коронавируса в Британии превысило 50 тыс

Число жертв коронавируса в Британии превысило 50 тыс

20:41 02.06.2020
В Испании второй день подряд нет летальных исходов от коронавируса

В Испании второй день подряд нет летальных исходов от коронавируса

19:12 02.06.2020
Пашинян констатирует ухудшение ситуации с распространением Covid-19 в Армении

Пашинян констатирует ухудшение ситуации с распространением Covid-19 в Армении

19:04 02.06.2020
У 10 сотрудников Харьковского лабцентра подтвержден СОVID-19

У 10 сотрудников Харьковского лабцентра подтвержден СОVID-19

18:22 02.06.2020
В Луганской области с 3 июня запланировано возобновление работы учреждений внешкольного образования, с 10 июня - учреждений культуры

В Луганской области с 3 июня запланировано возобновление работы учреждений внешкольного образования, с 10 июня - учреждений культуры

17:23 02.06.2020
Украинская команда NaVi  стала чемпионом Counter-Strike благотворительного турнира GWB и передала $750 тыс UNICEF для борьбы с коронавирусом

Украинская команда NaVi  стала чемпионом Counter-Strike благотворительного турнира GWB и передала $750 тыс UNICEF для борьбы с коронавирусом

15:57 02.06.2020
В Славянске усиливают карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса

В Славянске усиливают карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса

13:40 02.06.2020
Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

13:17 02.06.2020
Первые КПВВ в зоне ООС откроют после 10 июня, адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех – совещание у Зеленского

Первые КПВВ в зоне ООС откроют после 10 июня, адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех – совещание у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наёмники на Донбассе целенаправленно осуществили провокационные обстрелы по позициям ВСУ из артиллерии расположенной в жилых кварталах

Полиция отрицает, что меняла в деле об убийстве Шеремета маршрут движения подозреваемых

Ермак и Кулеба в ближайшее время намерены посетить и Париж

Правоохранители задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль" - Аваков

Под Марьинкой ранен украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

При нынешней власти кресло главы ОГА купить нельзя – Трофимов

Российские наёмники на Донбассе целенаправленно осуществили провокационные обстрелы по позициям ВСУ из артиллерии расположенной в жилых кварталах

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления братом Ермака

В шести районах Ровенской области восстановят пассажирские перевозки - ОГА

По факту присвоения имущества Госрезерва в Тернопольской области открыто уголовное производство - МВД

В Нью-Йорке сохранят комендантский час до конца этой недели

Количество киберинцидентов за неделю увеличилось на 7,3%, количество DDoS-атак – почти в 2 раза

Ермак и советник Меркель обсудили экономическое сотрудничество Украины и ФРГ и проведение бизнес-форума в первой половине 2021 года с возможным участием канцлера

Полиция отрицает, что меняла в деле об убийстве Шеремета маршрут движения подозреваемых

Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА