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22:41 02.06.2020

При нынешней власти кресло главы ОГА купить нельзя – Трофимов

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При нынешней власти кресло главы ОГА купить нельзя – Трофимов

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов в связи с информацией о задержании в Харькове двух граждан, пытавшихся "продать" должности главы Харьковской облгосадминистрациии и областного управления налоговой, подчеркивает, что нынешняя властная команда не торгует должностями.

"Сегодняшняя новость о "продаже" кресла главы Харьковской ОГА за миллион долларов – свидетельство того, что некоторые так и не поняли главного: в Украине уже как год новая власть и "торговля" должностями осталась в прошлом. Мы поменяли не только многих людей во власти, но и сам принцип власти, ее качество. Кресло главы ОГА купить нельзя, его можно только заслужить – своей репутацией, реальными делами, заботой о людях", - написал он во вторник в своем Телеграм-канале.

"Зато в украинских СИЗО теперь можно снять платную камеру – и это единственная хорошая новость для задержанных сегодня "продавцов", - отметил он.

2 июня глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что двое мужчин были задержаны в одном из ресторанов Харькова после получения ими первой части суммы неправомерной выгоды за содействие в назначении на должности главы ОГА и главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.

"Только что в ресторане "Ла-Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тысяч долларов США за должности главы Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области", - написал Кучер в своем Телеграм-канале.

По его словам, общая стоимость должности главы Харьковской обладминистрации была оценена в 1 млн грн.

Теги: #ога #должность
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