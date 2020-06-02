Российские наёмники на Донбассе целенаправленно осуществили провокационные обстрелы по позициям ВСУ из артиллерии расположенной в жилых кварталах

Российские наёмники на Донбассе во вторник, 2 июня, совершили ряд артиллерийских обстрелов украинских позиций, разместив свою артиллерию в жилых кварталах населённых пунктов, провоцируя ответный огонь для дискредитации Вооруженных сил Украины перед очередной рабочей встречей Трехсторонней контактной группы, сообщили в штабе операции Объединённых сил.

"Сегодня, 2 июня, российские оккупанты целенаправленно осуществили вооруженные провокации и обстреляли позиции Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов… Объединенные силы на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении штаба на странице в Фейсбук во вторник вечером.

В частности, российские наёмники вели огонь из северной части деревни Новоласпа, откуда выпустили 13 мин 82-го калибра. В то же время, разместив рядом с домами мирных жителей Староласпа 152-мм артиллерийские системы, было произведено три выстрела в сторону украинских позиций около Старогнатовки.

"Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", – отметили в штабе.

Кроме того, российские наемники разместили минометы калибра 82-мм на границе участка разведения №3 "Петровское" и обстреляли позиции ООС неподалеку Богдановки.

"Захватчики, несомненно, имели целью заставить наших защитников открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в нарушении существующих договоренностей. Совершенно очевидно, что такие коварные действия вооруженные формирования РФ сознательно осуществляют накануне рабочей встречи Трехсторонней контактной группы с целью дискредитации Вооруженных сил Украины", – подытожили в штабе.