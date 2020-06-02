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21:06 02.06.2020

Открытие КПВВ "Станица Луганская" следует отложить из-за большого количества случаев COVID-19 на неподконтрольной территории области - ОГА

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Открытие КПВВ "Станица Луганская" следует отложить из-за большого количества случаев COVID-19 на неподконтрольной территории области - ОГА

Процесс открытия КПВВ "Станица Луганская" следует немного отложить в связи с большим количеством случаев заболевания COVID-19 на неподконтрольной территории области, считает глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, Гайдай встретился с заместителем представителя Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Ноэль Калхуном, в ходе встречи обсуждалось открытие КПВВ "Станица Луганская".

Гайдай отметил, что открывать контрольный пункт выезда-выезда безусловно необходимо, однако этот процесс надо немного отложить в связи с большим количеством зараженных коронавируса на неподконтрольной территории области.

"Единственным исключением являются 350 детей с неподконтрольной территории, которые будут сдавать у нас ВНО. Детям будет сделан анализ и температурный скрининг", - подчеркнул глава ОГА.

Также в рамках встречи была обсуждена текущая гуманитарная ситуация в Луганской области, в том числе противодействие распространению COVID-19.

По словам Калхун, для противодействия распространению коронавируса, команда УВКБ ООН оказала помощь 18 ФАПам, а именно: передали средства индивидуальной защиты (медицинские перчатки, санитайзеры, респираторы).

Теги: #коронавирус #кпвв #луганская_область
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