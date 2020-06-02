События

20:56 02.06.2020

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления братом Ермака

3 мин читать
Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления братом Ермака

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о совершении уголовного преступления родственником должностного лица Офиса президента Украины, сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 2 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам", - говорится в сообщении.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.

Так, в заявлении содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника Офиса президента Украины осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти.

Отмечается, что вынося такое решение, суд не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывает внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование указанных фактов, правовая квалификация определяется органом досудебного расследования.

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

1 апреля сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля в рамках расследование дела о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.

3 апреля Найем сообщил, что Лерос прибыл на допрос в ГБР вместе с защитой, но в связи с объединением уголовных производств просит о переносе следственного действия.

Вместе с тем, он подчеркнул, что следствие проинформировало об объединении уголовных производств и добавило ряд статей, по которым проводится расследование - ст.328 (разглашение государственной тайны), ст.344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

4 мая Андрей Ермак заявил, что в команде Владимира Зеленского нет коррупции, а скандал с видеозаписями, на которых присутствует брат главы ОП Денис Ермак, называет "спланированной операцией".

Теги: #офис_президента #вакс #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:48 02.06.2020
Ермак и советник Меркель обсудили экономическое сотрудничество Украины и ФРГ и проведение бизнес-форума в первой половине 2021 года с возможным участием канцлера

Ермак и советник Меркель обсудили экономическое сотрудничество Украины и ФРГ и проведение бизнес-форума в первой половине 2021 года с возможным участием канцлера

19:45 02.06.2020
Ермак заявил советнику Меркель, что Украина настаивает на скорейшем выполнении парижских договоренностей "Нормандской четверки"

Ермак заявил советнику Меркель, что Украина настаивает на скорейшем выполнении парижских договоренностей "Нормандской четверки"

18:59 02.06.2020
Ермак и Кулеба в ближайшее время намерены посетить и Париж

Ермак и Кулеба в ближайшее время намерены посетить и Париж

18:55 02.06.2020
Ермак: Германия поддерживает Украину в ее инициативах по Минскому процессу

Ермак: Германия поддерживает Украину в ее инициативах по Минскому процессу

16:14 01.06.2020
Главой Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики теперь является Зеленский, заместителем Ермак – указ

Главой Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики теперь является Зеленский, заместителем Ермак – указ

14:38 01.06.2020
Грымчаку в суде огласили обвинительный акт и иск о возмещении убытков

Грымчаку в суде огласили обвинительный акт и иск о возмещении убытков

13:45 01.06.2020
Ермак: более 400 тыс. детей на Донбассе ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине

Ермак: более 400 тыс. детей на Донбассе ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине

12:16 01.06.2020
Кулеба, Ермак, Резников и Таран 2 июня с рабочим визитом посетят Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе, деоккупации Крыма и результатов договоренностей "нормандского формата"

Кулеба, Ермак, Резников и Таран 2 июня с рабочим визитом посетят Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе, деоккупации Крыма и результатов договоренностей "нормандского формата"

21:53 31.05.2020
Первый замглавы ОП Трофимов заработал за год почти 625 тыс. грн, приобрел Мерседес за 710 тыс. грн, хранит наличными 354 тыс. грн, $225 тыс. и EUR29 тыс.

Первый замглавы ОП Трофимов заработал за год почти 625 тыс. грн, приобрел Мерседес за 710 тыс. грн, хранит наличными 354 тыс. грн, $225 тыс. и EUR29 тыс.

16:16 29.05.2020
Глава ОП, премьер и супруга президента обсудили с правозащитниками противодействие домашнему насилию

Глава ОП, премьер и супруга президента обсудили с правозащитниками противодействие домашнему насилию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наёмники на Донбассе целенаправленно осуществили провокационные обстрелы по позициям ВСУ из артиллерии расположенной в жилых кварталах

Полиция отрицает, что меняла в деле об убийстве Шеремета маршрут движения подозреваемых

Ермак и Кулеба в ближайшее время намерены посетить и Париж

Правоохранители задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль" - Аваков

Под Марьинкой ранен украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наёмники на Донбассе целенаправленно осуществили провокационные обстрелы по позициям ВСУ из артиллерии расположенной в жилых кварталах

Открытие КПВВ "Станица Луганская" следует отложить из-за большого количества случаев COVID-19 на неподконтрольной территории области - ОГА

Число жертв коронавируса в Британии превысило 50 тыс

В Испании второй день подряд нет летальных исходов от коронавируса

В шести районах Ровенской области восстановят пассажирские перевозки - ОГА

По факту присвоения имущества Госрезерва в Тернопольской области открыто уголовное производство - МВД

В Нью-Йорке сохранят комендантский час до конца этой недели

Количество киберинцидентов за неделю увеличилось на 7,3%, количество DDoS-атак – почти в 2 раза

Полиция отрицает, что меняла в деле об убийстве Шеремета маршрут движения подозреваемых

Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА