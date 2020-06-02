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19:59 02.06.2020

В Нью-Йорке сохранят комендантский час до конца этой недели

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В Нью-Йорке сохранят комендантский час до конца этой недели

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил во вторник, что введенный в городе комендантский час будет действовать до конца недели, передает CNN.

"Мы не потерпим никакого насилия. Мы не потерпим атак на полицейских. Мы не потерпим разжигания ненависти. Когда люди приезжают в центр Манхеттена, чтобы нападать на магазины с предметами роскоши, это не отражает ценности Нью-Йорка. Мы не потерпим этого, и мы это остановим. Я знаю, что мы можем это преодолеть", - сказал де Блазио.

Он напомнил, что комендантский час начнет действовать во вторник с 20:00 по местному времени до 5:00 утра каждый день до воскресенья.

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

Протесты во многих городах перетекли в беспорядки и погромы, столкновения с полицейскими, в связи с этим порядка 20 тыс. солдат Национальной гвардии США размещены на улицах американских городов.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве. Еще три офицера полиции, присутствовавшие на месте трагедии, были уволены, но обвинения им пока не предъявлены.

Теги: #сша #нью_йорк #комендантский_час
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