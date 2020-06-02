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20:07 02.06.2020

По факту присвоения имущества Госрезерва в Тернопольской области открыто уголовное производство - МВД

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По факту присвоения имущества Госрезерва в Тернопольской области открыто уголовное производство - МВД

Правоохранители открыли уголовное производство по факту присвоения имущества Государственного агентства резерва Украины в Тернопольской области, заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.

Как сообщает департамент коммуникации МВД, на складах территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области аудиторская проверка обнаружила недостачу зерна на сумму более 800 млн грн.

"Это вопиющий факт, ведь речь идет о государственных запасах, рассчитанных обеспечить население хлебом на случай форс-мажорной ситуации…Молчать об этом - значит закрыть глаза и оставить воров без справедливого наказания за эти умышленные действия. Так нельзя, потому что это преступление против собственных граждан", - подчеркнул советник министра.

Так, следователи полиции открыли уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По словам Апостола, в случае подтверждения заявленных фактов, виновных ждет суровое наказание.

Кроме того, он отметил, что по документам определенный товар на складах есть, но при проверке выяснилось, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 тыс. тонн зерна, на другом - почти 20 тыс. тонн, на третьем – 112 тыс. тонн.

"В целом 150 тыс. тонн зерна, которые якобы у нас есть, но на самом деле уже давно разворованы и проданы", - добавил советник министра.

Теги: #тернопольская #полиция #присвоение #госрезерв
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