События

19:54 02.06.2020

Количество киберинцидентов за неделю увеличилось на 7,3%, количество DDoS-атак – почти в 2 раза

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Количество киберинцидентов за неделю увеличилось на 7,3%, количество DDoS-атак – почти в 2 раза

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период с 27 по 2 июня зафиксировала 115,46 тыс. киберинцидентов, что на 7,3% больше по сравнению с предыдущей неделей (107,56 тыс.).

Согласно его сообщению, подавляющее большинство из зарегистрированных киберинцидентов касается выявления нестандартных протоколов или событий (66%), попыток сетевого сканирования (27%), выявления сетевого трояна (3%), веб-атак (2%) и попыток получения прав администратора (2%).

В то же время система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 10,77 тыс. разных видов атак, что на 56% больше, чем на предыдущей неделе. Из них 99% - сетевые атаки прикладного уровня. Были также заблокированы 25 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса президента Украины). На прошлой неделе было зафиксировано 13 DDoS-атак.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA за указанный период зарегистрировала и обработала 2,5451 тыс. киберинцидента, что на 27% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство обработанных инцидентов относятся к доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (94% от общего количества) и фишинга (4%).

Теги: #статистика #кибератаки
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