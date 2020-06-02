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19:48 02.06.2020

Ермак и советник Меркель обсудили экономическое сотрудничество Украины и ФРГ и проведение бизнес-форума в первой половине 2021 года с возможным участием канцлера

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Ермак и советник Меркель обсудили экономическое сотрудничество Украины и ФРГ и проведение бизнес-форума в первой половине 2021 года с возможным участием канцлера

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Рёллером обсудили на встрече в Берлине вопросы двустороннего экономического сотрудничества Украины и Германии.

"Собеседники, в частности, коснулись вопросов финансовой поддержки Украины, а также перспектив инвестиционного сотрудничества. Андрей Ермак поблагодарил немецкую сторону за содействие в выделении Украине очередного транша кредита МВФ", - сообщает во вторник пресс-служба Офиса президента.

Участники встречи обсудили проведение четвертого Украинско-немецкого бизнес-форума, который запланирован на первую половину следующего года, и возможность участия в нем канцлера Германии Ангелы Меркель.

Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Теги: #сотрудничество #берлин #ермак
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