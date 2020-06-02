Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

Во вторник, 2 июня, состоялась первая встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в ходе которой обсуждалось функционирование храмов в период карантина, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Так, во встрече приняли участие религиозных организаций, премьер Денис Шмыгаль, министр социальной политики Марина Лазебная, министр Кабинета министров Олег Немчинов, и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отмечается, что премьер-министр Украины согласился с мнением о возможности пересмотра в сторону уменьшения требования о количестве присутствующих во время религиозных мероприятиях.

"Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный и мы вернулись к привычной жизни", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас идет период адаптивного карантина, а с 22 мая в регионах, где произошло его ослабление, стало возможным проведение религиозных обрядов при условии соблюдения всех мер превенции.

"Однако надо понимать, что все это происходит при обстоятельствах, когда пандемию еще не побороли. Количество больных в Украине вышло на так называемое "плато". 300-400 человек заболевают ежедневно, и это примерно равно количеству людей, выздоравливающим ежедневно, но мы все еще не имеем отрицательной динамики, и поэтому нужно соблюдать меры безопасности", - подчеркнул глава правительства.

Он также заверил, что правительство стремится "создать все возможные в нынешних обстоятельствах условия для наиболее полного осуществления соответствующих обрядов и богослужений".

В свою очередь представители религиозных организаций предоставили правительства ряд предложений по ослаблению карантина для религиозных организаций, упрощение оформления гуманитарной помощи, поднимали вопрос государственной семейной политики, роли церквей в привлечении инвестиций в Украину и тому подобное.

Кроме того, Лазебная сообщила, что на время пандемии Минсоцполитики уже упростило процедуру признания грузов как гуманитарных, а в будущем в ведомстве хотят сделать этот процесс автоматическим.

Глава правительства также поддержал инициативу проводить такие встречи раз в квартал.

Как сообщалось, 26 мая Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций инициировал встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем относительно функционирования храмов.

В обращении подчеркивалось, что Совет церквей особенно беспокоит тот факт, что для малых религиозных сооружений и молитвенных помещений ослабление карантина может иметь противоположный эффект в виде усиления ограничений, ведь для соблюдения условия пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах может означать присутствие на богослужении значительно меньшего количества верующих, чем даже 10 человек.