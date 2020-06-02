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19:04 02.06.2020

У 10 сотрудников Харьковского лабцентра подтвержден СОVID-19

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У 10 сотрудников Харьковского лабцентра подтвержден СОVID-19

В Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины диагноз COVID-19 подтвержден у 10 сотрудников.

"Заболели 6 эпидемиологов (5 эпидемиологов и зав.эпидотделом), пом-эпидемиолога, юрист, медсестра и водитель", - сообщили во вторник в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора областного лабцентра Любовь Махоту.

По ее словам, это не повлияет на работу лабцентра по ПЦР-тестированию - заболевшие не проводили анализы.

Махота также сообщила, что вирус был занесен по контакту извне через мужа одной из работниц.

Сейчас двое заболевших находятся в больнице, остальные - на самоизоляции.

Теги: #коронавирус #харьковская_область
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