У 10 сотрудников Харьковского лабцентра подтвержден СОVID-19
В Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины диагноз COVID-19 подтвержден у 10 сотрудников.
"Заболели 6 эпидемиологов (5 эпидемиологов и зав.эпидотделом), пом-эпидемиолога, юрист, медсестра и водитель", - сообщили во вторник в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора областного лабцентра Любовь Махоту.
По ее словам, это не повлияет на работу лабцентра по ПЦР-тестированию - заболевшие не проводили анализы.
Махота также сообщила, что вирус был занесен по контакту извне через мужа одной из работниц.
Сейчас двое заболевших находятся в больнице, остальные - на самоизоляции.