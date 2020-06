ГК "Новые Продукты" запустила в Черкасской области пивоваренный завод за 200 млн грн

Группа компаний "Новые Продукты" инвестировала более 200 млн грн в строительство пивоваренного завода New Brew в Жашкове (Черкасская обл.) мощностью 20 млн литров напитков в год, сообщили в пресс-службе компании агентству "Интерфакс-Украина".

"Для увеличения целевых рынков и выхода на отечественный и экспортный рынки пива группа компаний "Новые Продукты" приняла решение о строительстве в Жашкове Черкасской области, где расположены мощности предприятия, отдельной производственной единицы - пивоваренного завода New Brew", - отметили в ГК.

Строительство и монтаж линий по выпуску пива осуществлялись в 2018-2019 гг. В обустройство завода New Brew было инвестировано более 200 млн грн, однако компания продолжает вкладывать средства в технологическое усовершенствование.

Производственные мощности New Brew включают пивоварню, бродильный цех, цех дображивания и созревания пива, оборудование для подготовки тары и оборудования для обеспечения качества продукции. Мощность нового предприятия - 20 млн литров напитков в год. Кеговая линия, которая входит в состав завода, обеспечивает производство 2400 кег в сутки.

Завод имеет замкнутую производственную систему.

В ГК отметили, что подавляющее количество ингредиентов в продукции завода - украинского производства: вода, ячмень и его производный продукт - солод. Хмель - из Германии, но переход на местный аналог возможен в случае, если будет найден продукт соответствующего конкурентоспособного качества.

Весной 2020 году на заводе уже начался разлив первых партий пива. В мае состоялся запуск первого бренда регионального пива производства New Brew под названием "Жашковский Кабан". Сортовая линейка "Жашковского Кабана" сейчас включает три разновидности: "Лагер", "Белое" и "Светлый эль".

Одновременно с запуском "Жашковского Кабана" стартовал разлив нового пива в кегах - Foggy Lager, Amber Ale, Blanche и Original Dar. Первые партии пива New Brew - как линейки "Жашковского Кабана", так и кегового направления уже появились в продаже.

ГК "Новые Продукты" работает на рынке Украины с 2003 года. Специализируется на выпуске алкогольных и энергетических напитков, снеков.

Производит более 45 наименований продуктов под 13 брендами: APPS, вода "Природне Джерело", Mojo, Shake, King's Bridge, Non Stop, Pit Bull, Revo Energy, Revo Alco Energy, Neri, Why Not, Crops, EatMe.

По данным группы, наибольший объем экспорта приходится на напитки Shake, Revo, Non Stop.

Продукция экспортируется в 19 стран мира, в том числе в Азербайджан, Грузию, Италию, Германию, Китай и т.д.

Ежедневно на международном рынке компания обслуживает более 25 тыс. заказчиков и около 106 тыс. торговых точек.

Штат сотрудников группы превышает 1,5 тыс. чел.