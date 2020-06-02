Необходимо ускорить подготовку модернизации аэропорта в Днепре и до 2021г начать строительные работы, - Криклий

Начало строительных работ по проекту модернизации международного аэропорта в Днепре необходимо ускорить, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Модернизация аэропорта в Днепре - среди наших приоритетных инфраструктурных проектов. Поэтому необходимо максимально ускорить подготовку проекту с обеспечением качества и всех технологических требований, чтобы уже в этом году начать строительные работы", - подчеркнул Криклий во время совещания с участием председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко, главы Госавиаслужбы Александра Бильчука и главы "Укринфрапроекта" Кирилла Хомякова.

Как отмечается в сообщении на сайте Мининфраструктуры, по состоянию на начало июня по проекту уже выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, разработаны и проанализированы несколько вариантов размещения искусственной взлетно-посадочной полосы и основных объектов аэродромной инфраструктуры, разработан проект генерального плана аэропорта и завершена разработка вертикальной планировки территории. Кроме этого, разработано и утверждено задание на выполнение проектно-сметной документации, отведено в постоянное пользование 17 земельных участков.

"Сейчас проводятся исследования состояния окружающей среды с целью оценки влияния будущих работ на окружающую среду. Также продолжается процедура отвода еще 14 земельных участков и проводится разработка проектно-сметной документации по разделам", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, 20 мая Кабмин утвердил механизм использования госсредств для проектирования и строительства аэродрома аэропорта в Днепре.

В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 100 млн грн на проектирование и модернизацию международного аэропорта "Днепропетровск".

Ожидается, что средняя пропускная способность терминала составит 1,3 тыс. чел./час. В год аэропорт будет принимать в среднем 1,6 млн пассажиров с возможностью увеличения этого показателя в два раза. Рядом с основным терминалом также в планах построить VIP-терминал. Кроме того, планируется возвести офисное здание для работников аэропорта.

За госсредства построят взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.