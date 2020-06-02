События

19:01 02.06.2020

Необходимо ускорить подготовку модернизации аэропорта в Днепре и до 2021г начать строительные работы, - Криклий

2 мин читать
Необходимо ускорить подготовку модернизации аэропорта в Днепре и до 2021г начать строительные работы, - Криклий

Начало строительных работ по проекту модернизации международного аэропорта в Днепре необходимо ускорить, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Модернизация аэропорта в Днепре - среди наших приоритетных инфраструктурных проектов. Поэтому необходимо максимально ускорить подготовку проекту с обеспечением качества и всех технологических требований, чтобы уже в этом году начать строительные работы", - подчеркнул Криклий во время совещания с участием председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко, главы Госавиаслужбы Александра Бильчука и главы "Укринфрапроекта" Кирилла Хомякова.

Как отмечается в сообщении на сайте Мининфраструктуры, по состоянию на начало июня по проекту уже выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, разработаны и проанализированы несколько вариантов размещения искусственной взлетно-посадочной полосы и основных объектов аэродромной инфраструктуры, разработан проект генерального плана аэропорта и завершена разработка вертикальной планировки территории. Кроме этого, разработано и утверждено задание на выполнение проектно-сметной документации, отведено в постоянное пользование 17 земельных участков.

"Сейчас проводятся исследования состояния окружающей среды с целью оценки влияния будущих работ на окружающую среду. Также продолжается процедура отвода еще 14 земельных участков и проводится разработка проектно-сметной документации по разделам", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, 20 мая Кабмин утвердил механизм использования госсредств для проектирования и строительства аэродрома аэропорта в Днепре.

В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 100 млн грн на проектирование и модернизацию международного аэропорта "Днепропетровск".

Ожидается, что средняя пропускная способность терминала составит 1,3 тыс. чел./час. В год аэропорт будет принимать в среднем 1,6 млн пассажиров с возможностью увеличения этого показателя в два раза. Рядом с основным терминалом также в планах построить VIP-терминал. Кроме того, планируется возвести офисное здание для работников аэропорта.

За госсредства построят взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.

Теги: #строительство #днепр #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:35 29.05.2020
СБУ разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве дорог госзначения

СБУ разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве дорог госзначения

13:36 29.05.2020
Аваков пообещал не допустить превращения ситуации с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" в строительную аферу

Аваков пообещал не допустить превращения ситуации с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" в строительную аферу

14:12 26.05.2020
Зеленский подчеркивает заинтересованность Украины в подписании со Словакией соглашения, которое позволить заработать аэропорту в Ужгороде

Зеленский подчеркивает заинтересованность Украины в подписании со Словакией соглашения, которое позволить заработать аэропорту в Ужгороде

15:58 25.05.2020
В Днепре с 25 мая возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта - Филатов

В Днепре с 25 мая возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта - Филатов

09:30 25.05.2020
Будущее внутренних водных путей Украины: создание возможностей для каждого

Будущее внутренних водных путей Украины: создание возможностей для каждого

14:22 20.05.2020
В Киеве ведутся ремонтные работы на 13 мостах и путепроводах - Кличко

В Киеве ведутся ремонтные работы на 13 мостах и путепроводах - Кличко

11:13 20.05.2020
Зеленский намерен найти $3 млрд на стройпроект "Большие мосты"

Зеленский намерен найти $3 млрд на стройпроект "Большие мосты"

14:07 19.05.2020
Рада намерена разрешить реконструировать дороги без получения разрешения на стройработы

Рада намерена разрешить реконструировать дороги без получения разрешения на стройработы

18:30 13.05.2020
Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

16:22 06.05.2020
Кабмин снизил дивидендную нагрузку на аэропорты "Борисполь" и "Львов" до 30%

Кабмин снизил дивидендную нагрузку на аэропорты "Борисполь" и "Львов" до 30%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак и Кулеба в ближайшее время намерены посетить и Париж

Правоохранители задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль" - Аваков

Под Марьинкой ранен украинский военный

Кличко: за прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 28 человек, один человек умер

В Украине 328 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 388 выздоровели, 9 ранее заболевших умерли – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

Пашинян констатирует ухудшение ситуации с распространением Covid-19 в Армении

У 10 сотрудников Харьковского лабцентра подтвержден СОVID-19

ГК "Новые Продукты" запустила в Черкасской области пивоваренный завод за 200 млн грн

Ермак и Кулеба в ближайшее время намерены посетить и Париж

ЕС закрыл свои границы для авиакомпаний Армении из-за низких стандартов безопасности

В Луганской области с 3 июня запланировано возобновление работы учреждений внешкольного образования, с 10 июня - учреждений культуры

Российские наемники во вторник 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боец ВСУ

В Австрии дом, в котором родился Гитлер, перестроят в полицейский участок

Правоохранители задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль" - Аваков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА