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18:55 02.06.2020

ЕС закрыл свои границы для авиакомпаний Армении из-за низких стандартов безопасности

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ЕС закрыл свои границы для авиакомпаний Армении из-за низких стандартов безопасности

Армянские авиакомпании лишились возможности совершать полеты на территорию Европейского союза.

Как сообщается на официальном сайте Евросоюза, Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, деятельность которых запрещена или ограничена в Европейском союзе, так как они не соответствуют международным стандартам безопасности.

Все сертифицированные в Армении авиакомпании добавлены в список после оценки возможностей страны по обеспечению безопасности. В списке оказались Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball.

Теги: #ес #армения #авиаперелеты
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