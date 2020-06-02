ЕС закрыл свои границы для авиакомпаний Армении из-за низких стандартов безопасности

Армянские авиакомпании лишились возможности совершать полеты на территорию Европейского союза.

Как сообщается на официальном сайте Евросоюза, Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, деятельность которых запрещена или ограничена в Европейском союзе, так как они не соответствуют международным стандартам безопасности.

Все сертифицированные в Армении авиакомпании добавлены в список после оценки возможностей страны по обеспечению безопасности. В списке оказались Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball.