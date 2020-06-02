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17:14 02.06.2020

Жители Крыма и Донбасса могут поступать в вузы без ВНО через центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" до 23 октября

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Жители Крыма и Донбасса могут поступать в вузы без ВНО через центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" до 23 октября

Министерство образования и науки Украины сообщает, что жители Крыма и Донбасса могут поступать без внешнего независимого оценивания (ВНО) в вузы, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" до 23 октября.

"В 2020 году поступающие из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированных территорий Крыма могут без ВНО вступать в любой из уполномоченных учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня до 23 октября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что такие центры будут функционировать в каждом заведении высшего и профессионального образования в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной Украины территории, а также будут созданы на базе ряда университетов и колледжей, подчиненных Минобразования, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел и Министерству культуры и информационной политики.

Поступающие, которые желают принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах: поступающие из Крыма - не позднее 20 августа; поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа. Те, которые не успеют этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

"Поступающие и из Крыма, и с Донбасса могут поступать в уполномоченные учебные заведения без сдачи ВНО. Те, кто не имеет украинского документа об образовании, может получить его через образовательный центр, который направит их в школу при образовательном центре. Такие абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования", - отмечают в ведомстве.

Поступающие из Крыма и Донбасса, которые имеют украинский аттестат и сдавали ВНО, имеют возможность вступать в любой вуз Украины, сообщают в Минобразования.

Теги: #крым #вно #ордло
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