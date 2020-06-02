"Укрзализныця" в первый день возобновления курсирования перевезла более 48,1 тыс. пассажиров электричек и 5,8 тыс. пассажиров ночных и скоростных поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ) в первый день возобновления курсирования пригородных поездов – 1 июня - перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Вместе с тем "Укрзализныця" призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде в железнодорожном транспорте, ведь только сознательное отношение и неукоснительное соблюдение рекомендаций Минздрава гарантируют безопасность проезда по железной дороге", - говорится в сообщении.

Кроме того, УЗ напоминает: во время проезда ж/д транспортом необходимо находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках; пользоваться санитайзером для рук; соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 м; в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

За первый день после возобновления железнодорожных пассажирских перевозок услугами компании воспользовалось 5,8 тыс. пассажиров ночных и скоростных поездов.

"Средняя населенность пассажирских поездов в этот день составила 80%. Это хороший новый старт. Мы очень рады, что курсирование возобновилось и пассажиры к нам так быстро возвращаются. Кстати, с начала возобновления продажи проездных документов уже приобретено более 100 тыс. билетов, из них только 1 июня - около 34 тыс.", - сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик, которого цитирует пресс-служба.

Он также напомнил, что для удобства пассажиров с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления: удлиненная предварительная продажа уже открыта на 28 пар пассажирских поездов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 1 июня начала первый этап возобновления курсирования пригородных поездов – начали работу 439 поездов.