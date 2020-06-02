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16:38 02.06.2020

Процедура добора не позволяет надлежащим образом выбрать главу НСЗУ – кандидаты

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Процедура добора не позволяет надлежащим образом выбрать главу НСЗУ – кандидаты

Процедура добора не позволяет надлежащим образом выбрать кандидата на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ), оценить его компетентность, считают кандидаты на указанную должность.

Замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, в частности, отметила, что процедура является очень упрощенной, к тому же проведена с нарушениями.

"Процедура добора сама по себе является существенно упрощенной по сравнению с полноценным конкурсом, но даже в этой процедуре были нарушения. В частности, мне, и не только мне, было отказано в просьбе перенести дату собеседования. Несмотря на то, что на собеседование было заложено 30 минут, хотя и этого мало для определения того, подходит ли человек на такую важную должность, собеседование по факту в моем случае длилось в рамках 20 минут, часть которых потрачена на административные моменты. Кроме того, меня удивило, что собеседование происходило с помощью приложения Zoom, хотя госорганам не рекомендуют использовать это приложение в своей работе в связи с опасностью утечки информации. Мне не до конца понятно, что проверялось во время собеседования. Вопросы, которые ставились, например, что я понимаю под принципом прозрачности или как должны рассчитываться тарифы, вряд ли смогут определить уровень компетентности",- сказала она в ходе пресс-брифинга по итогам собеседования.

В свою очередь, гендиректор директората медуслуг Минздрава Оксана Сухорукова подчеркнула, что собеседование несло формальный характер.

"Собеседование несло формальный характер. Задали пять вопросов, и я не понимаю, на каком меня проверяли как специалиста, на каком вопросе оценивали как менеджера",- сказала она.

"Я перечитал в очередной раз всю законодательную базу, информацию и из сферы здравоохранения и касательных сфер. Но эти знания на собеседовании не понадобились. Мне будет интересно посмотреть, какие ответы дал кандидат, которого выберут",- сказал, в свою очередь, замдиректора департамента электронной системы здравоохранения НСЗУ Дмитрий Черныш.

При этом кандидаты также подчеркнули, что публикация видеособеседования постфактум не обеспечит надлежащей прозрачности.

Теги: #нсзу #конкурс #кадры
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