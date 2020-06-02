События

16:06 02.06.2020

Под Марьинкой ранен украинский военный

1 мин читать
Под Марьинкой ранен украинский военный

Украинский военнослужащий получил ранение возле г.Марьинка Донецкой области вследствие снайперского обстрела со стороны российских наемников во вторник, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"2 июня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Теги: #марьинка #ранение #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:17 02.06.2020
Первые КПВВ в зоне ООС откроют после 10 июня, адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех – совещание у Зеленского

Первые КПВВ в зоне ООС откроют после 10 июня, адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех – совещание у Зеленского

12:16 02.06.2020
Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии заявила о недопустимости прямого диалога с российскими наемниками на Донбассе – Кулеба

Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии заявила о недопустимости прямого диалога с российскими наемниками на Донбассе – Кулеба

07:25 02.06.2020
Российские наёмники трижды открывали огонь на Донбассе 1 июня, ранен украинский военнослужащий, с начала суток зафиксирован один обстрел

Российские наёмники трижды открывали огонь на Донбассе 1 июня, ранен украинский военнослужащий, с начала суток зафиксирован один обстрел

18:17 01.06.2020
Российские наемники обстреляли участок разведения возле Петровского на Донбассе

Российские наемники обстреляли участок разведения возле Петровского на Донбассе

12:39 01.06.2020
Боец ВСУ получил ранение на Донбассе при обстреле позиций российскими наемниками

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе при обстреле позиций российскими наемниками

07:18 01.06.2020
Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

17:52 31.05.2020
Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из минометов

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из минометов

07:25 31.05.2020
Российские наёмники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

Российские наёмники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

18:11 30.05.2020
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

13:09 30.05.2020
Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Авдеевки - Минобороны

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Авдеевки - Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: за прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 28 человек, один человек умер

В Украине 328 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 388 выздоровели, 9 ранее заболевших умерли – СНБО

Российские наёмники трижды открывали огонь на Донбассе 1 июня, ранен украинский военнослужащий, с начала суток зафиксирован один обстрел

Будапештский меморандум можно использовать как основание для начала консультаций и создания новой площадки для поддержки Украины – Резников

Украина не планирует помогать РФ решать ее проблемы, как государства-оккупанта - Кулеба о возможности поставки воды в Крым

ПОСЛЕДНЕЕ

В Славянске усиливают карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса

В Харькове задержаны двое киевлян, пытавшихся "продать" должности главы обладминистрации и налоговой

Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Полиция сообщила о подозрении "минеру" моста Метро

В Украине помощь по частичной безработице оформили свыше 9 тыс. работодателей для выплаты зарплаты 97 тыс. сотрудников

На второй день работы камер видеофиксации нарушений ПДД количество нарушений сократилось на 40% - Геращенко

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и сырая погода

В Одесской области произошла стрельба на промтоварном рынке, два человека ранены - полиция

СБУ сообщает о пресечении деятельности группировки, занимавшейся изготовлением и контрабандной сигарет в ЕС

"Нова Пошта" доставила в 936 ОТГ средства для борьбы с коронавирусом от U-LEAD

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА