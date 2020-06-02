Под Марьинкой ранен украинский военный

Украинский военнослужащий получил ранение возле г.Марьинка Донецкой области вследствие снайперского обстрела со стороны российских наемников во вторник, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"2 июня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.