В Славянске усиливают карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса

В Славянске Донецкой области снова усиливаются противоэпидемические меры, сообщает Славянский городской совет в соцсети Facebook.

"В Славянске вспышка коронавирусной инфекции. За трое суток подтверждено COVID-19 у трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо", - указывается в сообщении.

В связи с распространением коронавируса областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение запретить работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров, а также занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования.

Срок действия ограничений не установлен.