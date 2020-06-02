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15:57 02.06.2020

В Славянске усиливают карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса

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В Славянске усиливают карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса

В Славянске Донецкой области снова усиливаются противоэпидемические меры, сообщает Славянский городской совет в соцсети Facebook.

"В Славянске вспышка коронавирусной инфекции. За трое суток подтверждено COVID-19 у трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо", - указывается в сообщении.

В связи с распространением коронавируса областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение запретить работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров, а также занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования.

Срок действия ограничений не установлен.

Теги: #коронавирус #славянск
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