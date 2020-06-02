События

13:55 02.06.2020

В Харькове задержаны двое киевлян, пытавшихся "продать" должности главы обладминистрации и налоговой

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В Харькове задержаны двое киевлян, пытавшихся "продать" должности главы обладминистрации и налоговой

Двое мужчин задержаны в одном из ресторанов Харькова после получения ими первой части суммы неправомерной выгоды за содействие в назначении на должности главы областной государственной администрации и Главного управления Государственной налоговой службы в области, сообщил глава обладминистрации Алексей Кучер.

"Только что в ресторане "Ла-Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тысяч долларов США за должности главы Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области", - написал Кучер в своем Телеграм-канале.

По его словам, общая стоимость должности главы Харьковской обладминистрации была оценена в 1 млн грн.

Кучер сообщил также, что сейчас идут обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.

Теги: #кучер #харьков #мошенник
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