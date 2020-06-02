Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Киев и четыре области Украины по состоянию на 2 июня не отвечают критерию инцидентности, а еще три области – критерию охвата тестированием для перехода на второй этап ослабления карантина, следует из таблицы анализа эпидемиологической ситуации по состоянию на 2 июня, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Критериям по показателю инцидентности не отвечает Киев, где количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней в 100 тыс. населения составляет 12,17, тогда как он должен быть меньше 12. Также по этому показателю к смягчению карантина не готовы Волынская область, где этот показатель составляет 13,28, и Львовская область, где этот показатель - 13,10.

В то же время, днем ранее этот показатель в Киеве был 13,18, в Волынской области – 14,45, а во Львовской – 13,54, что говорит о тенденции к скорому выходу на требуемые для перехода на второй этап ослабления карантина показатели.

Также этому критерию не соответствуют Ровенская и Черновицкая области, однако там показатели остаются далекими от 12: 30,19 и 34,29 соответственно.

Кроме того, три области – Днепропетровская, Донецкая и Харьковская - не соответствуют требованиям по показателю охвата тестированием. При этом в Харьковской области он составляет 11,63 на 100 тысяч человек, тогда как он должен быть больше 12, а в Днепропетровской и Донецкой – 9,88 и 8,51 соответственно. Все три области соответствуют критериям по критерию инцидентности, при чем в Днепропетровской и Донецкой областях инцидентность значительно ниже средних по стране показателей (1,51 и 0,47 соответственно).

Еще одному критерию – загруженности койкомест, которое должно быть менее 50% - соответствуют абсолютно все регионы Украины. Максимальная она в Черновицкой области (46,45%), которая не соответствует критерию инцидентности, в остальных областях она менее 40%.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 328 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 388 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеют 13 тыс. 535 человек, что на 69 меньше, чем сутками ранее.