События

13:21 02.06.2020

В Украине помощь по частичной безработице оформили свыше 9 тыс. работодателей для выплаты зарплаты 97 тыс. сотрудников

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В Украине помощь по частичной безработице оформили свыше 9 тыс. работодателей для выплаты зарплаты 97 тыс. сотрудников

Документы для оформления помощи по частичной безработице на время карантина для около 150 тыс. сотрудников подали более 12,76 тыс. работодателей, из них 9,2 тыс. получили положительные решения для выплаты зарплаты 96,811 тыс. сотрудников, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на своем сайте.

"Программа действует фактически месяц и на сегодня мы можем говорить о ее эффективности. Государство помогло выплатить зарплаты почти для 100 тыс. сотрудников, работодатели которых были вынуждены остановить/сократить свою деятельность из-за карантина", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко.

Согласно сообщению, наиболее активные участники программы - представители сферы торговли, пассажирских перевозок, общественного питания (рестораны, кафе), отелей и промышленного производства.

Больше всего обращений поступило от малого и среднего бизнеса Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областей, добавили в министерстве.

Теги: #рынок_труда #безработица #матпомощь
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