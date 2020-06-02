Первые КПВВ в зоне ООС откроют после 10 июня, адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех – совещание у Зеленского

Адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер, отметили на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

"На совещании также было отмечено, что после начала введения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели – 328", - сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

Зеленский указал, что Украине удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии, чему способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую подробно и тщательно разрабатывали, и меняли по мере необходимости. "Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым", - подчеркнул он.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что договора с Национальной службой здоровья Украины заключили почти все больницы, и доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют. Сейчас происходят поставки крупных партий лекарственных средств против различных болезней, которые были закуплены в предыдущие годы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС на Донбассе после 10 июня.