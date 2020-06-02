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12:16 02.06.2020

На второй день работы камер видеофиксации нарушений ПДД количество нарушений сократилось на 40% - Геращенко

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На второй день работы камер видеофиксации нарушений ПДД количество нарушений сократилось на 40% - Геращенко

Количество нарушений скоростного режима на украинских дорогах сократилось на 40% уже на второй день использования системы видеофиксации, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды! Так, в понедельник, за 9 часов работы с 00:00 до 9:00, система зафиксировала 17477 случаев превышения скоростного режима. А на второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало - 10 469 или на 40% меньше! Это означает, что вероятность совершения ДТП связанного с нарушением водителем скоростного режима также снизилась", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, всего в Киеве за первые 17 часов работы камер автоматической фиксации зафиксировано 35 762 события.

Теги: #геращенко #пдд #видеофиксация
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