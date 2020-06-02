В ВСУ 10 новых случаев заболевания Covid-19 и 4 случая выздоровления

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 2 июня выявлено десять новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, при этом выздоровели от Covid-19 четыре человека, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 10:00 2 июня в Вооруженных силах Украины болеет 124 человека острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 115 человек, летальных случаев – 4", - сообщается на странице Медсил ВСУ на странице в Facebook.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 448 человек (на 3 меньше за сутки). Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 137 человек.

Как сообщалось, 30 мая в ВСУ был зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, умер сотрудник ВСУ в Черновицкой области.

25 мая был зарегистрирован третий летальный случай от коронавируса в ВСУ. Умер сотрудник ВСУ во Львовской области.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.