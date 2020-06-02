"Укрпошта" возобновила работу всех своих отделений по обычному графику

Все отделения АО "Укрпошта" по всей Украине с 1 июня работают по обычному, докарантинному графику, сообщила пресс-служба компании в понедельник вечером.

"Во всех отделениях и в дальнейшем будут действовать те же правила обслуживания и соблюдения усиленных санитарных норм, что и раньше: клиенты и работники должны носить средства личной защиты, пользоваться антисептиком и сохранять дистанцию", - уточняет компания.

"Укрпошта" также отметила, что до 3 июня остаются бесплатными услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений, после чего будут рассчитываться по стандартному тарифу. Все заказные отправления почтальоны будут вручать лично. Восстановлена также плата за доставку денежных переводов "С карты домой".

При этом компания подчеркнула, что сохраняет возможность обслуживания на дому через почтальонов "Укрпошты": получить пенсию и социальные выплаты, оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить подписку, получить почтовый перевод "С карты домой", заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.

Как сообщалось, с 18 марта некоторые отделения "Укрпошты" в связи с ограничениями транспортного сообщения частично сократили графики работы.