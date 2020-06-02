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09:35 02.06.2020

Кличко: за прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 28 человек, один человек умер

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Кличко: за прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 28 человек, один человек умер

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 28 новых случаев COVID-19, в том числе 5 медиков, что на 30 случаев меньше, чем сутками ранее, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Один человек умер. Всего за период пандемии в столице 69 летальных случаев. На сегодня в Киеве уже 3071 подтвержденный случай COVID-19", - написал мэр на своем телеграм-канале.

Среди заболевших 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет, 15 мужчин в возрасте от 29 до 80 лет, и две девочки, которым 2 и 5 лет.

В больницы госпитализированы 11 человек, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.

Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксированы в Днепровском районе – 8. В Деснянском и Святошинском – по 4. В Оболонском и Дарницком – по 3 случая.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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