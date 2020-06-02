В Украине 328 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 388 выздоровели, 9 ранее заболевших умерли – СНБО

328 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро вторника, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 388 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 340 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 31 мая – о 468 новых заболевших, 30 мая – о 393.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 535 человек, что на меньше, чем днем ранее.

Согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, в числе заболевших за минувшие сутки - 22 детей и 61 медицинский работник (с начала пандемии заболели 1 747 детей и 4 682 медработника). В числе выздоровевших – 17 детей и 74 медицинских работника (с начала пандемии выздоровели 680 детей и 2 428 медработников).

На госпитализацию за сутки было направлено 82 человека, у которых был диагностирован Covid-19, в том числе 5 детей и 13 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 7 444 пациентам, из них 287 детям и 877 медицинским работникам). К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за сутки подключили 3 человек (с начала пандемии – 286 человек, в том числе одного ребенка и 26 медиков).

Лабораторно исследовано 371 668 образцов методом ПЦР и 15 615 методом ИФА, в том числе 8 481 и 4 671 соответственно за минувшие сутки.