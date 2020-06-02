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07:25 02.06.2020

Российские наёмники трижды открывали огонь на Донбассе 1 июня, ранен украинский военнослужащий, с начала суток зафиксирован один обстрел

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Российские наёмники трижды открывали огонь на Донбассе 1 июня, ранен украинский военнослужащий, с начала суток зафиксирован один обстрел

За минувшие сутки российские наёмники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие обстрелов со стороны захватчиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был доставлен в военное медицинское учреждение. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке во вторник.

В сводке отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наёмники дважды обстреляли позиции ООС неподалеку Гнутово. Сначала были применены гранатометы различных систем, позже был использован БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Попасной был зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки были ранены двое российских наемников.

С начала текущих суток российские наёмники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия украинские опорные пункты неподалеку Майорска.

"За текущие сутки потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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