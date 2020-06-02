Реализатор амфетамина среди военнослужащих осужден к 9 годам тюрьмы

На 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества осуждён киевлянин, который поставлял амфетамин военнослужащим учебного центра "Десна" (Черниговская обл.), сообщили в военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"По публичному обвинению военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины осужден гражданский, который сбывал военнослужащим психотропное вещество "амфетамин" в особо крупных размерах", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в понедельник вечером.

Следствием установлено, что на протяжении 2017-2018 лет киевлянин на собственном автомобиле неоднократно доставлял военнослужащим учебного центра "Десна" амфетамин в особо крупных размерах.

Осенью 2018, во время очередной попытки передать наркотики, злоумышленник был задержан военной прокуратурой Киевского гарнизона во время совместной спецоперации с Главным управлением УСБ Украины в г.Киеве и Киевской области и следственным управлением ГУ Национальной полиции в Киевской области.

По информации военной прокуратуры, в ходе обыска автомобиля задержанного изъято почти 100 г амфетамина, который последний приобрел, хранил и перевозил с целью сбыта.

"1 июня 2020 Дарницкий районный суд города Киева полностью согласился с доводами стороны обвинения - военной прокуратуры Киевского гарнизона. Суд признал наркоторговца виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – подытожили в прокуратуре.