На границе с Польшей у жителя Хмельницкого изъято $160 тыс., которые он тайком пытался ввезти в Украину

В пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" у пассажира одного из авто на въезде в Украину изъяты $160 тыс., которые не были задекларированы, сообщили в Галицкой таможне Гостаможслужбы.

Как сообщили в пресс-службе на странице ведомства в Фейсбук, гражданин Украины, 25-летний житель Хмельницкого, прибыл из Республики Польши, как пассажир легкового автомобиля, полосой движения зеленый коридор.

"Однако таможенники и пограничники решили тщательно осмотрели авто. И не зря. В рюкзаке среди личных вещей таможенники обнаружили $160 тыс.", – сказано в сообщении.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины. Валюта изъята.

Дело направят в суд.