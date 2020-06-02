События

03:39 02.06.2020

На границе с Польшей у жителя Хмельницкого изъято $160 тыс., которые он тайком пытался ввезти в Украину

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На границе с Польшей у жителя Хмельницкого изъято $160 тыс., которые он тайком пытался ввезти в Украину

В пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" у пассажира одного из авто на въезде в Украину изъяты $160 тыс., которые не были задекларированы, сообщили в Галицкой таможне Гостаможслужбы.

Как сообщили в пресс-службе на странице ведомства в Фейсбук, гражданин Украины, 25-летний житель Хмельницкого, прибыл из Республики Польши, как пассажир легкового автомобиля, полосой движения зеленый коридор.

"Однако таможенники и пограничники решили тщательно осмотрели авто. И не зря. В рюкзаке среди личных вещей таможенники обнаружили $160 тыс.", – сказано в сообщении.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины. Валюта изъята.

Дело направят в суд.

Теги: #таможня #контрабанда
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