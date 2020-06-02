Аваков: Более 35 тыс. событий зафиксировано системой автофиксации нарушений ПДД в Киеве за первый день работы

В Киеве за первые 17 часов работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировано 35 тыс. 762 события, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве - зафиксировано 35 тыс. 762 события", – написал министр в своём аккаунте в Твиттер в понедельник.

По словам министра, из всех зафиксированных нарушений обработано 5 тыс. 620.

Аваков отметил, что "лидером гонки" стал Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехавшее 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч.

"Водитель получит 3 штрафа", - добавил министр МВД.