Будапештский меморандум можно использовать как основание для начала консультаций и создания новой площадки для поддержки Украины – Резников

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ по урегулированию на Донбассе Алексей Резников считает, что Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях Украине за отказ от ядерного оружия можно использовать как основания для начала консультаций со странами-подписантами и создания новой площадки для поддержки Украины и восстановления ее территориальной целостности.

"Украина сегодня своей кровью оплачивает покой Европы. На самом деле, война сегодня идет не на востоке Украина, война идет на востоке Европы. Поэтому мы как раз и призываем, и приглашаем наших западных партнеров, что давайте-ка пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку, откровенную, честную, смотря друг другу в глаза, и будем думать, что будем делать дальше", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Резников также указал, что не рассматривает Будапештский меморандум как площадку, которая точно сработает. Он видит его как основание для начала консультаций со странами, которые являются подписантами этого документа, за исключением России, которая нарушила свои обязательства по меморандуму, став агрессором в отношении Украины.

"А в случае, если мы придем к согласию, что действительно имеем право требовать помощь, военно-техническую или какую-то другую, то тогда да – это создание новой площадки. Так же, как в Минских соглашениях не фигурируют Германия и Франция, но они являются нашими странами-партнерами в Нормандском формате, который, по сути, породил Минские соглашения. Поэтому это абсолютно не мешает, в случае наличия политической воли и согласия наших стратегических партнеров США, Великобритании, той же Франции и Германии, и других стран, которые захотят присоединиться к этому, создать новую площадку. Конечно, сохраняя наш основной евроатлантический курс, как предусмотрено в Конституции и других наших соглашениях, и в соглашении об ассоциации с ЕС", - пояснил он.

Как сообщалось, 31 мая в своей колонке для Atlantic Council Резников высказал мнение, что для восстановления территориальной целостности и обеспечения гарантий независимости Украины необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму и начать проведение соответствующих консультаций, сначала – без участия Российской Федерации, которая нарушила свои обязанности по этому меморандуму агрессией против Украины.

"Первоначально консультации должны проходить без участия России, поскольку Москва отказалась от своего статуса гаранта в пользу того, чтобы стать оккупационной силой. Однако Будапештский формат впоследствии предоставит возможности для нового взаимодействия с Кремлем", - написал он.

По словам Резникова, Украина видит, по крайней мере, два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках "Будапешта". "Это включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности", - пояснил он.

"Украина готова начать этот путь, но любой прогресс также будет зависеть от конкретных шагов со стороны тех, кто раньше был гарантами безопасности Украины, прежде чем стать источником недоверия", - написал он в статье.