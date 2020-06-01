Украина не планирует помогать РФ решать ее проблемы, как государства-оккупанта - Кулеба о возможности поставки воды в Крым

Украина внимательно следит за событиями в Крыму, однако не планирует помогать России решать ее проблемы, как государства-оккупанта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя вопрос возможности поставки Украиной воды в Крым.

"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы даже сказал, более, чем критическая, и нет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта, РФ. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы, как оккупанта", - сказал глава МИД в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Он подчеркнул, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.