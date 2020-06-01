Аваков: Суд заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, двоим определён домашний арест

Броварской районный суд Киевской области заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, двум лицам, сотрудничавшим со следствием, суд определил домашний арест, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Только что суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела: – находящемуся в розыске – содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определён домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием и признательных показаний, которые подтверждают создание организованной группы с целью совершения противоправных действий", – написал Аваков в своем микроблоге Твиттер в понедельник вечером.

Также он сообщил, что "это (показания – ИФ) подкрепляет позицию следствия".

Аваков добавил, что работа продолжается.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника Броварской районный суд Киевской области отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах.

29 мая утром в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков.