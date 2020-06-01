События

21:40 01.06.2020

Свыше 60 тыс. солдат Нацгвардии США принимают участие в борьбе против коронавируса и противостоят участникам беспорядков

1 мин читать
Свыше 60 тыс. солдат Нацгвардии США принимают участие в борьбе против коронавируса и противостоят участникам беспорядков

Более 60 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США в настоящее время задействованы в операциях против участников беспорядков, а также - в борьбе против коронавируса, сообщает в понедельник CNN.

Около 17 тыс. из них размещены в городах, где происходят беспорядки и столкновения, начавшиеся на прошлой неделе в США. Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов переросли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

По мнению участников протестов, этот случай иллюстрирует то, что в США зачастую отношения к нарушителем со стороны сотрудников сил правопорядка - разное в зависимости от расовой принадлежности человека.

Кроме того, порядка 45 тыс. солдат Национальной гвардии размещены во всех 50 штатах США, и их работа связана с борьбой с коронавирусом на этих территориях.

Теги: #сша #нацгвардия #операции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:46 01.06.2020
В Вашингтон и в Майами направляют федеральные спецгруппы для ликвидации беспорядков

В Вашингтон и в Майами направляют федеральные спецгруппы для ликвидации беспорядков

20:28 01.06.2020
В Вашингтоне вводят комендантский час из-за беспорядков

В Вашингтоне вводят комендантский час из-за беспорядков

19:28 01.06.2020
Путин и Трамп обсудили по телефону саммит G7, Covid-19, нефтяной рынок – Кремль

Путин и Трамп обсудили по телефону саммит G7, Covid-19, нефтяной рынок – Кремль

19:19 01.06.2020
Обама призывает добиться в США де-факто расового равенства в сфере правосудия

Обама призывает добиться в США де-факто расового равенства в сфере правосудия

14:56 01.06.2020
Европа не заинтересована, чтобы разногласия между КНР и США стали непреодолимыми - МИД ФРГ

Европа не заинтересована, чтобы разногласия между КНР и США стали непреодолимыми - МИД ФРГ

14:52 01.06.2020
4 тыс. человек арестованы в США в ходе протестов, последовавших за гибелью афроамериканца - СМИ

4 тыс. человек арестованы в США в ходе протестов, последовавших за гибелью афроамериканца - СМИ

13:42 01.06.2020
Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

10:55 01.06.2020
В США опасаются, что массовые протесты приведут к дальнейшему распространению коронавируса

В США опасаются, что массовые протесты приведут к дальнейшему распространению коронавируса

10:08 01.06.2020
Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в протестах в связи с гибелью афроамериканца

Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в протестах в связи с гибелью афроамериканца

10:03 01.06.2020
Губернатор штата Нью-Йорк планирует отметить ограничения по COVID-19 с 8 июня

Губернатор штата Нью-Йорк планирует отметить ограничения по COVID-19 с 8 июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью композитора Мирослава Скорика

Ушел из жизни композитор Мирослав Скорик

У задержанного "минера" моста Метро не было чётких требований, при нем был муляж взрывного устройства - Крищенко

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшились второй день подряд

Угрожавший взорвать мост Метро в Киеве задержан – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников считает, что сегодня нет угрозы полномасштабной войны России против Украины

Резников: поставки воды в Крым могут возобновиться только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса

Аваков: Суд заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, двоим определён домашний арест

В ВОЗ считают, что коронавирус не стал менее патогенным

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью композитора Мирослава Скорика

Необходимы срочные решения для сбалансирования работы рынка электрической энергии – секретарь СНБО

Качура и Дубинский намерены провести дебаты, не дожидаясь праймериз на пост мэра Киева

Зеленский обсудил с главой представительства ЮНИСЕФ имплементацию программы социальной защиты детей

В Испании впервые с марта не зафиксировали за сутки ни одной смерти от COVID-19

Гендиректор "Укрпошты" вызвал на публичные дебаты противников закона о почтовом банке: НБУ, ФГВФЛ, Независимую ассоциацию банков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА