Свыше 60 тыс. солдат Нацгвардии США принимают участие в борьбе против коронавируса и противостоят участникам беспорядков

Более 60 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США в настоящее время задействованы в операциях против участников беспорядков, а также - в борьбе против коронавируса, сообщает в понедельник CNN.

Около 17 тыс. из них размещены в городах, где происходят беспорядки и столкновения, начавшиеся на прошлой неделе в США. Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов переросли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

По мнению участников протестов, этот случай иллюстрирует то, что в США зачастую отношения к нарушителем со стороны сотрудников сил правопорядка - разное в зависимости от расовой принадлежности человека.

Кроме того, порядка 45 тыс. солдат Национальной гвардии размещены во всех 50 штатах США, и их работа связана с борьбой с коронавирусом на этих территориях.