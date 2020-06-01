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20:32 01.06.2020

Необходимы срочные решения для сбалансирования работы рынка электрической энергии – секретарь СНБО

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Необходимы срочные решения для сбалансирования работы рынка электрической энергии – секретарь СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен в кратчайшие сроки принять ряд решений для сбалансирования работы рынка электрической энергии, недопущения манипуляций на нем и защиты интересов населения.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на заседании рабочей группы по проблемным вопросам функционирования энергетической сферы, сообщает пресс-служба Совета.

"По результатам заседания принято решение обобщить высказанные предложения и в трехдневный срок подать секретарю СНБО Украины план конкретных мер по преодолению проблемных вопросов на рынке электрической энергии для доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому", - указывается в сообщении.

Теги: #снбо #энергетика
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