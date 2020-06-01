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20:28 01.06.2020

В Вашингтоне вводят комендантский час из-за беспорядков

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В Вашингтоне вводят комендантский час из-за беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила в понедельник о введении в американской столице комендантского часа, сообщает CNN.

Комендантский час начнется в 19:00 по местному времени в понедельник. Он будет действовать два дня.

Также возможность ввести комендантский час рассматривает и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

"Мы должны изучить эту возможность", - заявил он в понедельник журналистам, отметив, что вместе с губернатором штата Нью-Йорк обсудит этот вариант в ближайшие часы.

Эти меры предпринимаются властями городов в ответ на непрекращающиеся беспорядки. Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

Участники протестов считают, что этот случай иллюстрирует то, что в США зачастую отношение к нарушителем со стороны сотрудников сил правопорядка - разное в зависимости от расовой принадлежности человека. К примеру, как считают протестующие, к чернокожим в США отношение в этих ситуациях более жесткое, чем к белым американцам.

Теги: #сша #вашингтон #комендантский_час
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