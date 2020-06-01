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20:05 01.06.2020

Гендиректор "Укрпошты" вызвал на публичные дебаты противников закона о почтовом банке: НБУ, ФГВФЛ, Независимую ассоциацию банков

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Гендиректор "Укрпошты" вызвал на публичные дебаты противников закона о почтовом банке: НБУ, ФГВФЛ, Независимую ассоциацию банков

Генеральный директор национального почтового оператора АО "Укрпошта" Игорь Смелянский вызвал на публичные дебаты на ТРК "Украина" противников закона о почтовом банке.

"Я уже почти четыре года в госсекторе, но до сих пор не люблю договорняки, скрытые терки и прочие составные части политики. Поэтому, уважаемые оппоненты закона о почтовом банке: Национальний банк Украины, Независимая ассоциация банков Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, депутаты Верховной Рады (кто против) - давайте без закулисных игр, писем и полуправды. За три года, мне кажется, уже все от этого устали", - написал он на своей странице в Facebook вечером в понедельник.

Он предложил обсудить закон о почтовом банке в живом эфире и без купюр на любой удобной для оппонентов площадке.

"Я приеду туда, куда скажете. А пока, ну чтобы не откладывать - приглашаю Вас 6 июня, в 20:00 на открытые дебаты на ТРК "Украина". Честность и открытость -лучший способ дать людям возможность сформировать свою точку зрения. Мне нечего скрывать, а Вам?", - заявил Смелянский.

Как сообщалось, Рада намерена разрешить "Укрпоште" предоставлять финансовые услуги населению и открывать почтовые счета. За соответствующий законопроект № 2788-д в первом чтении 19 мая 2020 года проголосовали 232 парламентария.

Теги: #укрпошта #дебаты
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