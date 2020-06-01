Ушел из жизни композитор Мирослав Скорик

Выдающийся украинский композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины Мирослав Скорик ушел из жизни, сообщил в понедельник главный режиссер Национальной оперы Украины им.Шевченко, оперный певец Анатолий Соловьяненко.

"Отошел в вечность выдающийся деятель искусств и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написал Соловьяненко на своей странице в Facebook в понедельник.

Эту информацию подтвердила и ведущая Львовской областной филармонии Ольга Лозинская. "Маэстро Скорик отошел в лучший мир", - написала она в Facebook.

Скорик, 1938 г.р., является автором музыки к опере "Моисей", балетам "Каменщики" и "Возвращение Баттерфляй", ряда кантат для хора и симфонического оркестра, симфонических произведений, камерно-инструментальных и вокальных произведений. В 60х гг создал ансамбль "Веселые скрипки", для которого написал несколько популярных песен. Написал музыку к более, чем 40 фильмам, включая "Тени забытых предков", "Живая вода", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал", мультфильмам "Гришкины книжки" и "Лис Никита", сериалам и драматическим спектаклям.

Длительное время преподавал композицию во Львовской и в Киевской консерваториях, работал в США и Австралии, возглавлял кафедру истории украинской музыки в Национальной музыкальной академии Украины им.Чайковского. Был художественным руководителем фестиваля "Киев Мюзик Фест", председателем жюри фестиваля "Червона Рута", сопредседателем Национального союза композиторов Украины, художественным руководителем Киевской оперы.

В 2008 году был удостоен звания Герой Украины с вручением Ордена государства, в 2010 - удостоен Ордена за заслуги I степени.