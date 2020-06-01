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19:47 01.06.2020

Госналоговая определила обязанности Верланова как госслужащего

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Госналоговая определила обязанности Верланова как госслужащего

Государственная налоговая служба (ГНС) определила обязанности уволенного с поста главы ведомства Сергея Верланова, о чем сообщил сам он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

"Получил по почте приказ об определении мне обязанностей в Государственной налоговой службе. Согласно закону, несмотря на мое увольнение с должности главы налоговой, я остаюсь госслужащим еще шесть месяцев", - написал Верланов.

Он также обнародовал соответствующий указ от 20 мая, подписанный нынешним главой ведомства Алексеем Любченко.

"Новый глава ГНС Алексей Любченко вывел меня из штата и назначил ответственным за внедрения проектов, связанных с реформированием ГНС", - прокомментировал Верланов.

Экс-руководитель ведомства добавил, что намерен выйти на работу 2 июня.

Теги: #налоговая #кадры
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