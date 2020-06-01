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19:23 01.06.2020

По делу об изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции могут появиться новые подозреваемые – Монастырский

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По делу об изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции могут появиться новые подозреваемые – Монастырский

Количество подозреваемых по делу об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке может увеличиться, заявляет глава парламентского комитета по вопросам по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"В ближайшее время однозначно перечень подозреваемых как по этому делу расширится: там не только двое лиц (подозреваемых – ИФ), - так возможно и по другим дела", - сказал Монастырский журналистам после заседания комитета в понедельник в Киеве.

Он сообщил, что по "Кагарлыцкому делу" проходит оценка каждого должностного лица городского отделения полиции, "от руководителя до дежурного", на соответствие их деятельности служебным обязанностям, которые они должны были выполнять.

"Членов комитета поразила та ситуация, что работники Кагарлыцкого отделения полиции абсолютно были уверены в своей безнаказанности. Они даже не пытались скрыть следы этого преступления", - отметил Монастырский.

Он рассказал, что лично был в этом отделении полиции и видел следы крови в одном из помещений, которые сотрудники полиции даже не пробовали смыть.

Монастырский уточнил, то расследованием Кагарлыцкого дела занимаются около 20 следователей Государственного бюро расследований.

"Сейчас проводятся 43 экспертизы, назначенные по этому делу", сообщил народный депутат.

По его словам, задержанные полицейские не признают, что  совершили преступления и заявляют, что женщина сама согласилась на половую связь.

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции, в настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация об инциденте передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Представители Киевского областного управления полиции откомандированы в г.Кагарлык, где будут осуществлять руководство местным отделом полиции, который был в полном составе отправлен на переаттестацию после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины, к чему оказались причастны местные правоохранители.

26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей полицейским Кагарлыкского отделения полиции Киевской области.

Теги: #расследование #кагарлык
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